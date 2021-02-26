屏東監獄門口驚爆流血暴力！昨(25日)下午4時許，2名在屏東監獄旁賣會客菜的業者突然遭到2車大批不知名人士圍毆，兩名業者都被打到頭破血流，行徑十分誇張，嚇得目擊者趕緊報警，嫌犯則乘車揚長而去。警方獲報後連夜逮捕行兇6名嫌犯，據了解，帶頭教唆的張姓主嫌與被害男子似有嫌隙，但因被害人意識尚未清醒，警方仍在調查行兇原因，上午依殺人未遂等罪嫌將張人送辦。

警方初步調查，48歲的郭姓會客菜業者曾是更生人，出獄後承攬屏東監獄會客菜業務，昨天下午與45歲的陳姓員工一起送會客菜後，兩人才剛走出屏東監獄門口，就被埋伏在外的多人持棍棒群毆。

行兇的多人無視現場就在監獄旁，囂張地對兩人又踢又打，直到兩名業者受傷倒地才收手，附近民眾見狀立刻報案，警方到場後，僅剩下郭姓男子及陳姓男子2名傷者在場，經了解郭男為賣會客菜業者，郭男在與陳男步行出監獄後，隨即遭2部自小客車下出衝出多人持棍棒毆打，造成郭男頭部撕裂傷、陳男左手受傷，犯嫌毆打後即駕車離去。

警方漏夜報找張姓嫌犯等6人，但因傷者目前就醫治療中，有關犯案原因部分，繼續追查偵辦。

(中時新聞網)