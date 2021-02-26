創立於1922年的台北高等學校，是台灣師範大學前身，台北高校至戰後師院時期散佚相當多珍貴史料及文物。台師大26日發表「台灣文化的記憶與轉譯」聯合計畫成果，除了口述訪談22位台籍及日籍校友，並徵集650件以上相關文物數位化與詮釋。

值得一提的是，台師大還取得1945年戰亂時被徵召擔任學徒兵的校友伊藤圭典日記本，並由台灣歷史研究所師生解讀全本314頁珍貴史料及繕打成文字，讓民眾一窺戰爭時期的台北高校學生如何一邊應付軍隊生活，一邊把握零散時間學習與記錄。該校成果2月26日起在台師大文薈廳展出一周，文化部部長李永得也特別受邀到場參觀，肯定台師大近年來執行文化部推動國家文化記憶庫等相關計畫，累積了豐富成果。

這次參展的相關計畫包括：「蕉葉與木鐸：從百年學校記錄╱轉譯國家與地方文化記憶」、「台灣歷史漫畫人才培訓課程」、「台灣戰後美術（1945至1987）地景政治調查研究暨學術推廣計畫」、「台灣美術通史中英文出版計畫」、「聽見1960年代的聲音」、「推動台灣文學進入美國編譯出版計畫」、「台灣文學史長編兒童繪本出版計畫」、「高級中等學校台語教材開發」、「《荷花故事》客語知識性繪本出版」、「《富與窮 》華客語對照繪本創作」、「『唱家己的歌』 台語兒童公民繪本與（微）動畫創發計畫」、「浮生群像 ：台灣歷史人物傳記資料庫」等。

其中，台北高校是日治時期全台唯一一所7年制的高等學校，分為尋常科4年及高等科3年，高等科畢業後幾乎可直升日本任何一所帝國大學，包括台灣大學的前身台北帝國大學，知名校友包括前總統李登輝、總統府資政辜寬敏等。不過，因台北高校移交時，多數資料早已散佚。

台師大校長吳正己表示，「蕉葉與木鐸」分別是台北高校及台師大校徽，台北高校是孕育早期台灣菁英的教育機構，富有歷史意義，是國家重要文化資產，台師大也在2018年11月校務會議決議將校史回溯到1922年台北高校創立時期。

(旺報 )