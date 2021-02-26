生養小孩花錢又燒時間，但為人父母也能體驗到滿滿的成就感和樂趣。一名網友好奇詢問，許多人抱怨生孩子沒用，花很多錢還耽誤人生，但若有機會重來，大家還會選擇生小孩嗎？問題引發網友討論，有些人覺得生小孩後人生就被綁住10幾年，不過，多數網友表示，重來還是會生，雖然撫養小孩真的很辛苦，但也很療癒、充滿樂趣。

一名網友昨天在PTT上發文表示，現在很多人都說生小孩沒屁用，因為養育小孩除了要花大把金錢外，付出的時間心力也不少，把孩子拉拔長大之後，會發現孩子佔用了自己人生大半的時間，許多原本想作的事情都被耽誤了。

原PO好奇地詢問，雖然上述那些話，可能是一些沒生過小孩的人的想法，但是現在40多歲已結婚生子的七年級生，如果人生有機會可以重來，會再次選擇生小孩嗎？

貼文引起網友討論，「問過身邊的人，後悔生小孩的超過一半」、「不會後悔！不過重來的話，還是會選擇單身」、「不會再生，連婚都不想結」、「 結婚生子也許人生沒了自由，但卻第一次找到了生活的目的」、「滿後悔的，從此人生被綁住10幾年」、「會選擇早點結婚生子」。

綜合網友的回應發現，絕大多數的人都還是會選擇生小孩，「會，不會後悔生小孩，玩小孩也是種樂趣」、「會！養小孩很辛苦但也很快樂，同時也讓自己成長，是人生最值得的體驗」、「養小孩超級累，但不會後悔。忙碌工作一天回來看到他們的笑容，心情紓壓一半」、「不會後悔生小孩，玩小孩也是種樂趣」。

(中時新聞網)