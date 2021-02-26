資金行情走了1年多，本夢比行情發威，市場資金競逐高本益比（PE）的「高貴」股，造就台股今年來接棒產生11檔千金股，許多「績優」股成「績憂」股，未被市場合理對待；然而在美債飆升後，市場開始擔心高PE的高價股，今（26）日20多檔600元以上高價股，沒有一檔出現上漲格局，幾乎都呈現一字跳水走勢，跌幅多落在2～4％。

高價股向來打的是籌碼戰，多是外資、市場主力及投信法人等認養，散戶投資人較少有能力買一張動輒幾十萬元的個股，即使近來開放盤中零股交易及定期定額存股，吸引小資族共襄盛舉，但高價股仍是多數投資人可望而不可及的標的。

投資專家指出，百元以上高價股多數擁有穩定獲利成長以及優異獲利表現，但股價數百元以上，PE高達五、六十倍以上，甚至更高，而殖利率可能只有1～2％，是否合理？相對於有許多股價在100元附近，年年獲利穩健成長，並擁有3～5％的殖利率，近來股價卻被低估，兩者形成強烈對比。

(工商 )