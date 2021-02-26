蔡英文總統26日前往北市大直植福宮參拜，先與地方人士合影留念，同聲比讚。（鄭任南攝）

蔡英文總統26日前往北市大直植福宮參拜，在上香後致詞表示，台灣成功守住疫情，讓去年經濟持續穩定成長居亞洲四小龍之首，也是開發中國家經濟成長最好的，是大家共同團結努力的結果，加上民主表現也受到國際肯定，尤其國際正形成新的世代供應鏈，台灣也扮演非常重要角色。（鄭任南攝）

蔡英文總統26日前往北市大直植福宮參拜，在上香並致詞後，向現場的民眾拱手答禮。（鄭任南攝）

總統蔡英文今到北市大直植福宮參拜祈福，因為立委高嘉瑜也陪同。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

總統蔡英文今到北市大直植福宮參拜祈福，因為立委高嘉瑜也陪同，總統致詞前，介紹到高嘉瑜時強調「今天是總統講話，高嘉瑜不唱歌」，全場笑翻天。

總統還說，她現在的工作是總統，總統是三軍統帥，很多軍事機構在大直，所以經常來，附近還有科技園區，也是科技業者聚集的地方，植福宮是全台灣最具戰略意義的廟，尤其是土地公，特別到這參拜。

今天民進黨北市黨部主委吳怡農、立委高嘉瑜、民進黨及議員王世堅、梁文傑等人也陪同。

上次立委選舉「雙帥對決」打響名號，吳怡農被問到是否會參選中山、北松山的立委選舉表示，現階段最重要的就是把台北市的公共政策、論述與願景做好，獲得民眾認同。台北市長人選不佈局，距離初選還有1年，絕對會推出有競爭力和戰鬥力的候選人讓台北市民檢視，希望可以獲得認同與支持。

總統致詞指出，今天到大直，讓她有回家的感覺，大家都知道她是在中山區長大的，以前在北安國中就讀的時候時常在大直四處走動，現在的大直跟當年已經很不一樣。

她說，去年是台灣很具挑戰性的一年，除了受到疫情影響，經濟也受到衝擊，但台灣仍守住疫情，經濟持續成長，去年交出不錯的經濟成績單，這是全民共同團結努力的結果，也是神明保佑。作為台灣人，雖然有很多挑戰，但若知道團結、打拚，「神明一定和我們走在一起、保佑我們」。

表示，今天來和鄉親拜年，也向大家報告執政成績，希望神明可以保佑繼續團結打拚，把台灣經濟、國防、防疫、社區照顧、公共衛生做得更好，讓人民安居樂業，就是她做總統的責任。

蔡總統前腳才離開，高嘉瑜「歌癮」又犯了，立刻拿起麥克風，唱起「心花開」、「煎熬」和成名曲「隱形的翅膀」。

(中時 )