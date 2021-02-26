2月28日和平紀念日連假將來臨，依《勞動基準法》規定，228屬於國定假日，雇主應依法給假並給薪。

台中市政府勞工局表示，228當日若適逢勞工例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇其它工作日補假1天；雇主如因工作需要，要求勞工228當日出勤，除應徵得勞工同意，也應加倍發給工資，業者如違反相關規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，公布名稱及負責人姓名。

勞工局指出，國定假日可經勞資雙方協商同意與其他工作日對調，經調移後的原休假日(即228當日)已成為工作日，勞工於該日出勤工作，無須加倍發給工資。

舉例來說，雇主與勞工阿誠（化名）協商將2月28日(和平紀念日)與3月5日(原工作日)對調，原2月28日已成為工作日，阿誠於該日出勤工作，雇主無須加倍發給工資，但若雇主於3月5日請阿誠出勤，因該日已調移成國定假日，雇主應依法加倍發給當日工資。

勞工局提醒，雇主事前與勞工協商調整工作日時，應制定書面排班表與勞工確認，避免爭議；另外，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖工作態樣不一，也適用勞基法休假規定，事業單位如違反規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請務必遵守相關規定。

(中時 )