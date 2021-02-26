「國標舞女王」劉真去年3月不幸病逝，留下丈夫辛龍和女兒霓霓，難走出喪妻之痛的辛龍近來每回在臉書發表近況，都引來許多網友關心。昨(25日)播出的《小明星大跟班》觀眾意外發現神隱以久的辛龍現身當評審，一時誤以為辛龍復出了，另有網友掀真相，指這是去年1月就錄好的內容，應該是為了尊重辛龍，拖到最近才播出。

49歲辛龍和小他3歲的劉真2014年結婚，兩人育有一女，辛龍2017年被爆玩大樂透中了2億，後來澄清只是玩笑話，辛龍更嘴甜表示娶到劉真有如中了頭獎，可見妻子在他心中地位，夫妻倆鶼鰈情深。劉真過去也分享選擇嫁給辛龍主因，透露兩人是參加上《超級模王大道》認識交換電話，因辛龍的坦白和真誠打動了校花級的劉真，更強調辛龍真的很疼她。

辛龍在節目中認真講評。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

【完整版】小大新住民才藝大賽 2021.02.25小明星大跟班

劉真過世後，辛龍本來一度傳出有望登台復出，但被他婉拒，希望能有多點時間治療傷痛，原本是辛龍老闆的吳宗憲上月證實雙方已經約滿沒再合作，而辛龍開始會傳訊給他，雖然只是拜年貼圖，至少代表他開始願意跟人對話，吳宗憲更義氣表示「隨時都在」，期待辛龍慢慢走出陰影。

辛龍妻子劉真去年羽化成仙。（圖／中時資料照片）

網友留言。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

昨播出的《小明星大跟班》，主題是新住民才藝大賽，網友驚喜發現評審竟然是許常德和辛龍，片中辛龍回到過去說學逗唱樣樣來的模樣，還摘下眼鏡搞笑，有時也會用自己的音樂才華認真講評來賓表現，讓網友一面倒說：「辛龍讚讚，終於出來了加油繼續走下去」、「好開心看到辛龍哥出來上節目了」、「辛龍加油，劉真老師也希望你開心」，另有人指出：「這集ptt說是去年1月5日錄影存檔的，不然以辛龍現在這種狀態還笑得出來，但是存檔也壓太久了」、「希望他能夠看到這集的留言，看得見如果他走出來，有這麼多人為他感到高興」。

(中時新聞網)