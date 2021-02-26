小熊隊「老大」布萊恩（Kris Bryant）交易傳聞不斷，尤其日前美媒爆料小熊與大都會正在談這筆交易，雖然事後小熊總裁霍耶(Jed Hoyer)否認，不過顯然還沒闢謠。布萊恩今日透露自己收到奇怪的簡訊，寫著「歡迎來到大都會」，讓他趕緊與霍耶求證，最後確定是惡作劇簡訊。

日前布萊恩收到來自康乃狄克州的號碼所發的簡訊，上頭寫著「歡迎來到大都會」，似乎暗示交易已經談妥，隨後在社群媒體上有更多傳言出來，甚至有人說他48小時之內就會被交易。

布萊恩會被交易的傳言其實已經持續多年，這則訊息仍讓他感到不安，因此他趕緊打電話給經紀人波拉斯，與霍耶取得聯繫後確定這是錯誤訊息。

布萊恩被交易的消息相當多，除了大都會以外，也曾傳出道奇、國民、勇士、藍鳥是主角，根據大聯盟官網報導，霍耶有計畫在春訓期間與布萊恩會面，討論延長合約的可能性，而布萊恩可說是非常期待，連續好幾個球季他都表態想續留小熊。

經紀人波拉斯則說，「我認為小熊非常了解布萊恩，他們為他制定了宏觀的計畫，談過他在球隊中的角色，他從2020年開始擔任球隊要角，是整個團隊的核心，我當然也會期待球員能發揮自己所有的能力。」

(中時 )