總獎金200萬美元的LPGA甘布里奇（GAINBRIDGE LPGA）女子高球賽開打，相隔1年多重返LPGA賽場的台灣女將徐薇淩、曾雅妮及程思嘉首輪表現不理想，程思嘉74（+2）桿、並列第67名是3人最佳。

徐薇淩、程思嘉去年打完澳洲公開賽後就因疫情先返台，這次相隔1年重返LPGA賽場，程思嘉前11洞吞下5個柏忌，好在她最後6洞沒再發生失誤，另抓下3隻小鳥，以74桿作收。

從後9洞出發的徐薇淩，一下場就吞下柏忌，轉場前還發生雙柏忌的失誤，總計此輪她抓2隻小鳥、吞3柏忌、1雙柏忌，以75（+3）桿、並列第77名。

而去年因傷暫停出賽的前球后曾雅妮，在2019年樂天錦標賽後再度在LPGA出賽，不過她狀況不理想，一下場就吞下雙柏忌，甚至還有2次3柏忌失誤出現，以81（+9）桿在所有選手中敬陪末座。

讚列榜首的是紐籍韓裔前高球球后高寶璟（Lydia Ko），首輪她一下場就獵下老鷹，僅在第7洞發生失誤，以65（-7）桿繳卡，領先並列第二的球員2桿。

(中時 )