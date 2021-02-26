228三天連假自明（27）日起啟動，由於中部天氣晴朗，預計掀起一波國旅潮，各大主題樂園紛紛推出優惠案搶客！其中，麗寶樂園自2/27至3/31推出「博幼票買一送一」專案，凡符合博幼票身份者，出示相關證件現場購票兩人優惠價399元。

麗寶樂園表示，2/27-3/31推出「博幼票買一送一」優惠，凡60歲以上長者、3-6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者、榮譽志工出示相關證件，到麗寶樂園現場購票即可享買一送一優惠，兩人購票399元，可以暢玩樂園、欣賞超視覺魔幻秀表演。

麗寶樂園今年邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師打造「超視覺魔幻秀」，有大型魔術道具、聲光、舞蹈、特技等元素呈現世界唯一跨界魔術劇場，樂園內更有花車遊行、劇場表演、夜間秀與璀璨的假日高空煙火。

除了樂園優惠，屬牛還能免費玩密室逃脫，即日起到3/31出示身分證明文件，凡生肖屬牛即可免費玩一場，同行者還可享450元優惠價（至多四人），密室逃脫共有海洋歷險、古裝穿越、科技推理三大主題，共九種關卡可擇一使用。

親子行程夯!麗寶國際賽車場的兒童交通安全教育館，免門票即可入館，更有高人氣的「小小駕訓班」課程，透過道路安全小教室，小朋友需要親自駕駛歐洲進口小汽車，經過重重的路考關卡，透過遊戲學習交通安全知識，還能考取人生中第一張兒童駕照。

此外，麗寶福容大飯店即日起推出一泊二食玩樂園專案，含自助早晚餐、房客專屬休閒活動、探索世界雙日門票，還可賞超視覺魔幻秀，每房8,999元起。

麗寶福容大飯店表示，中部天氣晴朗，年後詢住房問度明顯增加，民眾出遊意願高，目前訂房率已達七成。

(工商 )