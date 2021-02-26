短期住宿租賃平台Airbnb上季營收優於市場預期，但營收與訂單量雙雙下滑，且虧損持續擴大，周四盤後股價陷入震盪，最高上漲4%，最低跌1%。

目前Airbnb盤後股價小漲0.3%，報182.60美元。稍早前受科技股股災波及，Airbnb暴跌逾9%，收在182.06美元。

Airbnb公布去年12月上市以來的第一份財報，其去年第四季營收年跌22%、季減36%，為8.59億美元，但優於市場預估的7.48億美元。

第四季淨損為38.9億美元，較前一年前同前的淨損3.52億美元大幅增加1,005%。該公司將大部分虧損，歸咎於股票首次公開發行（IPO）之相關費用。

第四季每股虧損達11.24美元。

Airbnb第四季的「住宿和體驗數」為4,630萬晚，年減39%、季減25%。總訂單價值為59億美元，年減31%、季減逾26%。

Airbnb表示，與前一年同期相比，今年第一季營收仍將下滑，但跌幅將小於第四季。該公司並預期第一季總訂單價值與「住宿和體驗數」將較2020年同期成長，但較2019年同期下滑。

Airbnb並表示，因難以確定新冠疫苗普及速度，以及對出遊意願造成的影響，因此公司成長趨勢的能見度在2021年仍然有限。

(時報資訊)