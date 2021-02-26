下游需求持續暢旺，產品價格反應原物料調漲，長興(1717)1月稅前盈餘5.56億元，創歷年單月新高，今日股價開高後，一度衝至36.5元，中場過後，漲幅約在1.8%左右。

受惠大陸經濟復甦，合成樹脂與特用材料需求穩定成長；電子材料在全球PCB需求推升下，產業趨勢展望正向。面對今年原物料逐步上漲的市場預期，長興表示，公司控制成本、費用及原料價差，隨時關注市場變化做彈性調整，同時持續優化產品組合、推廣新產品及市場，維持營運績效。

在需求拉動下，營收持續維持高檔，長興1月份營收月成長0.54％、增75.88％。三大事業單位對營收與獲利成長均有貢獻，其中，合成樹脂售價反應原物料調漲，毛利率獲得改善；電子材料的真空壓膜機出貨增加、乾膜光阻出貨量維持在高檔；特用材料則是高附加價值產品出貨比重拉高。集團營收及毛利率同步拉升，以及費用率降低的效益下，1月份營益率12.75％，較上月增加了7.01個百分點，為單月歷史最高，帶動1月稅前盈餘創下歷年單月新高，達5.56億元，每股稅前盈餘0.45元。

(時報資訊)