受到隔夜那斯達克指數狂挫，以及美公債殖利率再漲影響，26日韓國股市早盤大跌，幾乎把前一個交易日大漲的點數全部又吐出來。KOSPI指數暫為3,000.26點，大跌99.43點，跌幅3.21%。另外，韓元走貶，韓公債殖利率也上升。

隔夜美股科技族群狂跌，同時，美公債卻大升至新冠疫情剛爆發時水位，因市場預期景氣將會擴張，通膨將伴隨出現。

絕大多數科技股都走挫，包括三星電子與同業SK海力士分別跌3.63％和4.38％。網路業者Naver與樂金化學也分別跌2.35％與4.83％。

路透社調查發現，韓國二月出口可能會連續四個月都成長。這都要感謝改善全球貿易環境改善，寄望於疫苗能讓景氣回春，以及半導體與汽車需求增溫。這份經濟數據，韓國官方版將於3月1日公布。

韓國央行宣布，計劃在2021上半年期間，買斷大概5至7兆韓元約45到63億美元的政府公債。韓國央行25日也宣布過，保持0.5%低利不變。

目前，一美元可兌換1,120.9韓元，韓元貶1.17％。

至於韓國3年期公債殖利率上升2.8個基點至1.022％，而10年期的也上升7.8個基點至1.959％。

(時報資訊)