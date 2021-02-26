交通部長林佳龍25日赴金門視察金門大橋興建工程進度，並為台灣首次離島燈會主持贈燈儀式，下午則出席「金門縣觀光產業交流座談會」，與縣府及當地觀光產業代表進行座談交流，聚焦如何帶動金門旅遊發展，關心離島觀光產業與從業人員穩健經營等議題。

2021台灣燈會以「台灣燈會．全台祈福」為題，元宵節期間移師全台各地展出，其中「傳藝風華燈區」、「動物星光燈區」等71個燈組首度移展金門，自3月27日至5月30日於金門瓊林聚落以「金門星光節」展出，為台灣首次離島燈會。

對此，林佳龍25日前往金門視察金門大橋興建工程進度、主持燈會贈燈儀式，下午率路政司、觀光局等相關局處出席「金門縣觀光產業交流座談會」，傾聽金門地方觀光旅遊、交通與特產產業代表對觀光發展的看法和意見，納入未來推動觀光圈產業交流合作。

金門觀光產業各界肯定交通部將「台灣燈會」部分作品移師金門展出，創造旅遊話題性、活絡離島春季旅遊淡季，帶動金門旅遊發展。並提出金門港建港建議，希望續推秋冬旅遊補助，延續觀光產業從業人員紓困方案，支持課程與薪資補貼，活絡觀光產業發展。

金門縣長楊鎮浯感謝交通部協辦「金沙陽翟—積不可獅」樂高主題活動、「海洋藝術季—白色秘境」烈嶼自行車活動，並希望藉由此次的座談會，深化中央與金門產官學連結與合作，結合金門在地化資源與優勢邁向旅遊國際化，全力打造金門觀光金字招牌。

林佳龍此次面對面傾聽觀光業者需求、意見與建言，瞭解金門觀光產業界對推動金門觀光想法，親自回應及指示評估納入執行。觀光局表示，後續將配合交通部主題旅遊年，推動郵輪跳島旅遊與藍色公路計畫，帶動地區觀光產業發展，為金門開啟疫後觀光旅遊大門。

(時報資訊)