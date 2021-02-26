台北市信義區2018年發生「黑吃黑」劫鈔3950萬元事件，檢警循線查出幕後主使者是有四海幫背景的新加坡舞廳大股東郝廣民。台北地院審結，今（26）依結夥攜帶武器強盜罪判郝男10年徒刑，沒收1862萬元犯罪所得，可上訴。

2018年10月29日晚間，開Uber的鄧姓女司機與同車王姓女子替地下匯兌業者護送3950萬元現金，王姓、林姓、劉姓搶匪趁2女停車購買鹽水雞之際，跳上駕駛座連錢帶車開走，警方獲報後陸續將王、林2人逮捕到案，另對劉男發布通緝。

由於林男認為「該給的沒給」，2大袋現金只分得百萬元，心有不甘，向警方供出幕後主使者是郝廣民，警方進而鎖定郝男行蹤，最後在屏東將他逮捕，並遭羈押迄今。

至於較早落網的王男、林男，台北地院去年4月已依結夥攜帶武器強盜罪分別判刑7年4月、7年10月，劉男目前仍在逃。

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(中時 )