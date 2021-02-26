澳洲又出現北京進口管制措施打擊下最新受害者，這次是高價食用魚七星斑(中文正式學名鰓棘鱸，俗稱另有東星斑、豹鱠，澳洲稱珊瑚鱒coral trout)，ABC(澳洲廣播公司)稱數以百萬澳元計的七星斑產業正處危險之中。

七星斑在華人世界被概括為石斑魚種類之一，以粵菜食材分類等級，石斑魚中僅次老鼠斑、蘇眉，是高級食用魚，頭可煮湯，背肉可清蒸，腹肉宜紅燒，也可切為生魚片，由於濫捕數量下降，被IUCN(國際自然保護聯盟)列為「近危」(Near Threatened，常縮寫為NT)物種，指現狀無虞、但未來可能瀕危或滅絕物種，台灣水產試驗所也正在研究養殖技術。

位於昆士蘭州、去年占澳洲出口活魚7成的公司ARFT(Australian Reef Fish Traders，澳洲礁魚交易員)表示，由於未能獲得北京當局續簽進口許可證，剛在去年12月締造42噸七星斑史上最高單月出口紀錄的銷售完全中斷。

ARFT的CEO鄧恩(Barry Dun)表示，無法理解為何已持續20年的貿易關係被停止，該公司在港口城市凱恩斯(Cairns)總部，業務已經停擺並裁員，庫克鎮(Cooktown)、麥凱(Mackay)等地的漁船也面臨不穩定的未來。

鄧恩說：「還有些市場的許可證未到期，所以捕撈還在持續，但是我們剩下能出售的市場，價格遠低於漁民們習慣的價格。因此這會對整個昆士蘭州北部漁業產生重大影響。」

澳洲本地售價每公斤約20澳元，大約只有中國購買價格1/2或1/3，本地消費者是否能補上中國消費者胃口與消費能力仍屬未知。但是如同ABC大部分訪問的受陸出口管制影響業者，包括葡萄酒、大麥、龍蝦等，ARFT也展現了樂觀態度。

鄧恩說，澳洲的高端消費市場充滿機會，而他們的七星斑可以排得進全球優質海鮮前５名，「澳洲所有頂級餐廳還沒把七星斑列入菜單，主要是因為無法確保每周都有穩定供貨。我一直都覺得如此依賴單一市場行業是有缺陷的，公司一直計劃在澳洲建立品牌，這次也可以看成加速實現的契機。」

(中時新聞網)