最近公投議題熱議；民進黨前立委林濁水今在臉書痛批國民黨與民進黨的「中心思想」換了位置換腦袋都是兩黨共同衷心信仰的中心思想。

他說，國民黨執政，決定蓋第三液化天然氣接收站；民進黨號召護藻礁。

民進黨執政，修改了國民黨的案繼續蓋第三液化天然氣接收站；國民黨連署護藻礁公投。

他又說，國民黨執政開放萊牛，民進黨拼命反對，民進黨執政開放萊豬，國民黨連署反萊公投、罷萊投票。

他表示，兩大黨有沒有中心思想？「有，變來變去、為反對而反對、換了位置換腦袋都是兩黨共同衷心信仰的中心思想」。

(中時 )