42歲氣質女星侯佩岑因甜美長相、端莊氣質，因而有「甜心主播」封號，過去她和天王周杰倫曾有段轟轟烈烈的戀情，儘管如今已經和花旗環球證券銷售副總裁黃伯俊結婚10年，並育有2子，仍不時會被提起，而她日前也大方談起舊愛話題，再次掀起熱議。

侯佩岑近日上實境秀《婆婆與媽媽》，讓老公黃伯俊、媽媽林月雲都正式亮相，開播以來話題不斷，日前播出的片段中，侯佩岑和其他人妻女星聊到前任話題，她也毫不避諱直言：「如果是我自己的話，我是覺得既然已經過去了，就沒有必要留下，也沒有必要再聯絡。」

侯佩岑罕見提起舊愛。(圖/翻攝自微博)

看似瀟灑的一番話，侯佩岑又立刻補上一句：「但是如果真的想留的話，應該要留在現任找不到的地方。」立刻讓全場女星笑翻，而她也強調自己不會太在乎另一半的過去，「誰都有自己年輕的過去，或自己的故事，所以我是不太會介意的。」

事實上，侯佩岑作為周杰倫在昆凌之前唯一公開的戀人，2人的戀情當時轟動一時，周杰倫更有多首歌曲都是以侯佩岑為靈感創作，2人分手後，不僅侯佩岑曾在採訪時忍不住哽咽，周杰倫也一蹶不振好一段時間，如今侯佩岑和周杰倫也都各自有了歸屬。

(中時新聞網)