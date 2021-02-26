台北地院合議庭裁定蘇震清以1000萬元交保，蘇在大批媒體包圍下步出地院。（資料照/季志翔攝）

民進黨籍立委蘇震清涉入收賄案，上月底台北地方法院裁定蘇震清新台幣1000萬元交保。蘇震清今(26日)中午發出退黨聲明，蘇震清表示，為了不讓民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，即日起退出民進黨，直到以清白之身重新再回到民進黨。蘇震清預計下午1時30分出面說明。

以下為蘇震清聲明全文：

三十年的從政歷程以來，我蘇震清一步一腳印的揹負著屏東鄉親的付託，腳踏實地。我來自台灣最南端，每天最早出門，最晚休息，屏東鄉親時時刻刻都在檢驗蘇震清，蘇震清在屏東的服務，絕對不收紅包，不包工程，屏北的鄉親以十萬票肯定我的努力、屏南的鄉親也以十萬票肯定我的汗水。

然而，從檢調搜索當天，有一股力量，向媒體散播不實的謠言，極盡扭曲我的人格之能事，這些抹黑都不是事實，在司法上，我一定會全力捍衛我的清白。我要強調：為 SOGO 案發聲，是出於公理正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。

我是蘇震清，大家熟悉的阿忠，我忠於國家、忠於屏東、忠於鄉親。當然，我也忠誠於民主進步黨。但是，為了不讓我摯愛的民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民主進步黨，直到我以清白之身重新再回到民進黨。

我來自國境之南，強勁的落山風吹不倒屏東人堅強的意志，我的清白如同大武山一般堅定不容質疑。我一定會循司法途徑，捍衛聲譽的清白。我蘇震清，永遠站在守護屏東最前線，永遠是堅定的台灣隊，謝謝大家!

(中時新聞網)