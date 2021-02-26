交接典禮結束後，斗六警分局同仁與江慶斌拍畢業照，江慶斌也帶領前部屬喊「斗六分局讚」。（周麗蘭攝）

新任斗六分局長蔡進明（前排左五）也一同拍照。（周麗蘭攝）

江慶斌（前排左二）在部屬眼中是個「處事果決，肩膀扛得起責任的長官」。（周麗蘭攝）

斗六分局長、前基隆第三分局長江慶斌，因遭警政署連坐懲處調任嘉義市警局警務參，縣警局今（26日）於斗六分局舉行新卸任分局長交接典禮，部屬為他感到不捨，稱讚他處事果決，是個扛得起責任的長官。

基隆市第一、第三警局日前發生4名派出所員警私吞贓款、毒品重大風紀案件，警政署連坐處分第一、第三分局的前後任分局長，其中去年七月從基隆第三分局臨危受命接任斗六分局長的江慶斌，遭拔官調任嘉義市警局警務參。

雲林縣警局26日於斗六分局舉行卸任分局長江慶斌，及新任分局長蔡進明交接典禮，縣警局長朱宗泰主持。

朱宗泰表示，江慶斌去年7月臨危受命接任斗六分局長，到任後不論交通、治安、為民服務都全力以赴、犧牲奉獻，查緝毒品、賭博、槍械、縱火案都有亮麗的成績與表現，這次因懲處調整到嘉義市警務參，以他的工作表現一定可以發揮長才。

據了解，江慶斌直到警政署發布懲處訊息才得知被去職，十分很錯愕，部屬也為他叫屈。

交接典禮結束後，斗六警分局同仁與江慶斌拍畢業照，江慶斌也帶領前部屬喊「斗六分局讚」，江隨後驅車到嘉義市警局報到。

斗六分局員警私下稱讚江慶斌「處事果決，是個肩膀扛得起責任的長官」。

江慶斌到任半年多，竊盜、詐欺、暴力犯罪數據下滑，他表示是團隊努力的成果，雖無破獲教具指標性的案件，民眾感覺轄內的治安是平穩的。

卸任的江慶斌（中央警察大學61期）歷任嘉義縣竹崎分局長、朴子分局長、基隆市第三分局長、斗六分局長。

新任斗六分局長蔡進明（中央警察大學59期）歷任嘉義市警局秘書科長、公關科長、第二分局分局長、屏東縣恆春分局長、嘉義縣朴子分局長。

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(中時 )