鐵路警察局趕抵後逮捕林男，所幸紙箱內僅衣物及飲料，非爆裂物。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高鐵左營站25日晚間10時20分驚傳有爆裂物，當時一名年約40多歲的林姓男子，到左營站下車後，丟下攜帶的紙箱，並向列車長表示，裡面藏有爆裂物，鐵路警察局趕抵後逮捕林男，所幸紙箱內僅衣物及飲料，非爆裂物，警方調查，該男疑似精神異常，犯案動機正釐清中。

警方表示，25日晚間接獲高鐵行控中心指稱，高鐵857車次第10車處（台南至左營區間）一名旅客疑似精神異常，經列車長主動詢問，該旅客聲稱行李內有爆裂物，相關單位獲報後趕抵現場，包括高雄市警察局、鐵路警察局、高雄市消防局等，於現場跟林男對峙約30分鐘，除封鎖現場，並將該疑似爆裂物蓋上防爆毯。

警方之後趁林男卸下心防，上前將他逮捕，拆開紙箱內所幸僅有衣物跟飲料，非爆裂物，虛驚一場！

警方將林男帶回訊問，初步了解，林男領有輕度殘障手冊，疑似精神異常，過去曾有就醫紀錄，犯罪動機還在釐清中，警詢後將依恐嚇安全危害罪嫌送辦。

(中時 )