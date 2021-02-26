新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，媒體詢問是否與前新北市長朱立倫關係漸行漸遠？侯回應，和朱市長友誼不變。

侯友宜表示，和朱市長的友誼不變，曾經共識過，面對外界的環境，有很多想法，大家都要團結一致，好好一起為國家、為社會、為黨努力。

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(中時 )

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