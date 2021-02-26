和朱立倫關係疏遠？侯友宜：友誼不變 12:192021/02/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，媒體詢問是否與前新北市長朱立倫關係漸行漸遠？侯回應，和朱市長友誼不變。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，媒體詢問是否與前新北市長朱立倫關係漸行漸遠？侯回應，和朱市長友誼不變。 侯友宜表示，和朱市長的友誼不變，曾經共識過，面對外界的環境，有很多想法，大家都要團結一致，好好一起為國家、為社會、為黨努力。 淡北道路2024年完工？侯友宜：納入不同聲音 余天選新北市長？民進黨9大咖包夾侯友宜 綠秘書長超自信 (中時 ) #侯友宜 #友誼 #朱立倫 #關係 #市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央卡錢淡北道路今年難發包？ 侯友宜：盼中央速核定 13:282021/02/25 政治 中印外長通話 王毅：邊界問題不是兩國關係全部 11:292021/02/26 國際 台灣人登火星該帶什麼 侯友宜PO一照數千人笑翻 18:042021/02/25 政治 中國全面脫貧 下一步振興農村 04:102021/02/26 產業財經 伯恩斯稱中國 可怕的獨裁勁敵 04:102021/02/26 焦點新聞 翁立友撇性騷風波回歸 和師妹一親密舉動宣告喜訊 10:562021/02/26 娛樂 新北議會民進黨團交接 綠營劍指侯友宜 14:112021/02/25 政治 江啟臣一舉動2人受害 王世堅曝朱立倫變「邊緣倫」 20:182021/02/25 政治 不該被迫依賴外國 拜登下令體檢4大產品供應鏈 04:102021/02/26 焦點要聞 藍營A咖機關算盡 游梓翔曝趙少康內心最大隱憂 11:202021/02/25 政治 二千坪廠房險遭排除重畫 地主自清萬噸垃圾 11:222021/02/26 生活 政治熱門新聞 蔡英文「論文門」震撼彈？獨派分析英法院判決3重點 網暴動 - 政治 台海若開戰誰會介入？前國防部長爆可怕真相 - 政治 與宅神同框 羅智強爆周玉蔻邀上節目他怒回16字 - 政治 王金平夢碎？扁親信曝3致命原因：別想當海基會董事長 - 政治 蘇震清宣布退出民進黨 「直到我清白再回來」聲明全文曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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