新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，媒體詢問是否與前新北市長朱立倫關係漸行漸遠？侯回應，和朱市長友誼不變。

侯友宜表示，和朱市長的友誼不變，曾經共識過，面對外界的環境，有很多想法，大家都要團結一致，好好一起為國家、為社會、為黨努力。

(中時 )