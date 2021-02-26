美國外送服務公司DoorDash公布上市以來的第一份財報，其上季營收優於市場預期，但虧損意外暴增，受此打擊，其周四盤後股價重挫12.36%，報146.25美元。

受美國科技股遭到拋售打擊，在稍早的一般交易時段，DoorDash收跌5.36%，為166.87美元。

DoorDash去年12月在紐約證券交易所掛牌首日大漲逾85%，市值衝上602億美元，但目前其股票市值已經跌至530億美元，跌破上市首日身價。

去年底以獨角獸之姿風光上市的DoorDash公布，去年第四季營收較前一年同期大幅增長226%，為9.7億美元，優於市場預期的9.38億美元。

2020年第四季GAAP（未經調整）淨損為3.12億美元，較2019年同期的GAAP淨損（1.23億美元）爆增1倍多。該公司將之歸咎於IPO相關成本與股票薪酬。

第四季未經調整之每股虧損為2.67美元。

受惠於在疫情期間強勁的外送需求，DoorDash去年第四季總訂單額年增233%，達到2.73億美元。

但DoorDash向股東表示，一旦美國控制住疫情，遍及美國的居家防疫令對公司的助益可能消失。該公司提出警告表示，今年的前景「仍具高度不確定性」，但基於「新冠疫苖成功普及」的假設，該公司仍然提供一些指引。DoorDash預估第一季經調整後之EBITDA（息稅折舊與攤銷前獲利）將介於0～4,500萬美元，而2021年全年EBITDA估將介於0～2億美元。

(時報資訊)