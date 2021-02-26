「珍愛藻礁公投」連署告急，中廣董事長趙少康今天在廣播節目中，呼籲民眾一同響應參與連署；對於府院黨反擊稱「民進黨執政，大潭電廠開發面積縮減9成」，他認為不能這樣比較，「因為還是破壞藻礁」，痛批民進黨不該對國民黨扣上「重啟核四」的帽子。

過去擔任過環保署長的趙少康表示，環團發動護藻礁公投連署的聲音始終出不太來，這兩天在名嘴、藝人、學者的號召下，跨越10萬份連署，但距離環團預估的35萬份安全門檻，還差25萬份，呼籲民眾站出來支持藻礁公投。

趙少康說，據他了解，國民黨一開始沒有介入協助推動護藻礁公投連署，要不然環團怎麼可能至今仍無法募集到35萬份連署書，而環團事先也沒找國民黨。

至於府院黨齊聲反擊稱「國民黨時代，第三天然氣接收站的開發面積是232公頃，但民進黨執政後縮減為23公頃」，趙少康指出，不是這樣比較的，「因為還是破壞藻礁」，且環團說表面上看起來面積縮小，但底下的開發面積並沒有縮減。

趙少康批評民進黨，不該對支持藻礁的國民黨戴上「重啟核四」的帽子，他說，廢核向來是民進黨的神祖牌，蔡政府尋求風力發電、太陽能等替代能源，但綠能發電恐造成供電不穩定，因此就大量使用天然氣，其能源配比超過5成，而全世界沒有一個國家如此。

趙少康接著說，既然使用比較貴的能源來發電，那未來的電價是否調漲，雖然民進黨規劃僅對工商業調漲電價，一旦成本提高，一定會轉嫁到消費者身上，這是「愚民政策」。

(中時 )