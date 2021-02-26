新冠肺炎疫情影響，移工來台需進行居家檢疫，原定入國3個工作日內即應接受的健康檢查，順延至「14天居家檢疫結束後」再辦理，但因疫情仍在變動，因此衛生福利部調整，可再延後至「自主健康管理期滿隔日起3個工作日內辦理」，以降低防疫風險。北市勞動局長陳信瑜解釋，也就是14天居家檢疫結束後、再經7天的自主健康管理，隨後3日內一定要接受健檢。

陳信瑜表示，移工除了需完成「入國居檢、健管後的3日健檢」外，自聘僱許可生效日起，滿6個月、18個月及30個月的前後30天內，皆須完成移工定期健檢。 為利雇主（仲介）能查詢並掌握移工辦理健康檢查的時間，陳信瑜說，可善用疾病管制署網站的「受聘僱外國人定期健康檢查日期查詢」介面（https://www.cdc.gov.tw>國際旅遊與健康>外國人健康管理>受聘僱外國人健檢），只要輸入移工的「定期健檢起計日」就會顯示工作滿6個月、18個月及30個月應辦理定期健檢期間。

基於國內防疫安全，並減少人員跨境流動所衍生的風險，勞動部已同意，工作將屆滿年限的移工，可申請延長聘僱許可。 陳信瑜提醒，雇主及私立就業服務機構仍要注意，申請延長聘僱許可的移工，如已超過1年未接受健康檢查，應自聘僱許可生效日隔日起7日內，安排移工到指定醫院接受健康檢查。移工健檢的指定醫院名單同樣可到疾病管制署網站查詢（https://www.cdc.gov.tw>國際旅遊與健康>外國人健康管理>外國人健檢指定與認可醫院名單>外國人健檢指定醫院名單(國內)）。

北市勞動局強調，如有外籍勞工健康管理的相關疑問，可至疾病管制署網站「國際旅遊與健康專區/外國人健檢/受聘僱外國人健檢」項目查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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