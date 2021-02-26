春天是櫻花季，頂級超市BreezeSuper看準春日野餐風潮，228連假前特以「花見春遊．春行樂」為主題，設計多款繽紛野餐組合，搭配櫻花應景商品，讓人在賞花、野餐的同時，也能感受春天氣息。

BreezeSuper微風廣場本店、南京店及南山旗艦店3家超市聯合推出野餐組合，包括「春日起司嘉年華野餐組」、「春野菜繽紛沙拉」、「繽紛水果三明治」等，採限量販售，都可提前預約。

BreezeSuper看準春日野餐風潮，以「花見春遊．春行樂」為主題，設計多款繽紛野餐組合，搭配櫻花應景商品。（微風提供）

除了輕食類，3家BreezeSuper都推出不同風格的專屬限定春日便當。微風廣場本店主打「春日賞花便當」，以照燒雞、新鮮香煎鮭魚、玉子燒搭配多樣鮮蔬食材；南京店推出限定「花漾春遊便當」；南山旗艦店，則是「花見九宮格便當」，以日本三色飯團、炙燒烤牛肉、水煮白蝦、煙燻鴨胸、章魚涼拌沙拉等料理，特以九宮格的方式呈現料理特色。

此外，精選春天適合品嘗的清爽風格「羊起司」，從山羊奶起司，綿羊奶到混合羊起司；清新爽脆的沙拉則推薦元氣家野菜的蕪菁系列，和紫色、黃色、白色花椰菜；以及適合春日野餐下午茶的香草植物、獨家香草茶系列。

同時，還有甘月堂櫻花季單品「櫻餅」及「櫻花大福」；以及日本八重櫻製作的櫻花漬，將櫻花淡雅清香完整保留，適合搭配各式菓子或烘焙使用，與櫻花沙拉醬、櫻花鹽、櫻花砂糖、櫻花和菓子等櫻花系單品，即日起至3月陸續上架販售。

(中時 )