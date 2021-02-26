美國伊利諾州聯邦地區法院今天發出的文件顯示，北京字節跳動公司對部分美國TikTok用戶要求賠償侵犯資料隱私一事，已同意支付9200萬美元（約新台幣26億元）集體訴訟和解金。

路透社報導，根據法院文件，經過1年多訴訟，短影音應用程式TikTok母公司北京字節跳動公司（ByteDance）同意和解。TikTok在美國擁有超過1億用戶。

TikTok今天表示：「雖然我們不同意訴訟主張，但比起冗長的官司，我們寧願將精力集中在替TikTok社群建立安全愉快的體驗之上。」這項和解案仍須取得法院批准。

這項集體訴訟內容聲稱，TikTok應用程式「滲透到用戶裝置中，提取各式各樣的私人數據，包括被告為了廣告定位和獲利等目的，利用生物特徵數據來追蹤和描繪TikTok用戶輪廓等內容。

根據字節跳動向法院申請尋求批准和解的內容，在「專家帶頭檢視TikTok應用程式的內部原始碼」及大規模調解努力後，終於達成和解。

另一方面，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和司法部正在就TikTok未能遵守2019年協議的指控進行調查，此協議目的在保護兒童隱私。

(中央社)