環保署今天召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」專案小組第2次初審會議，會中針對在該計畫的新城斷層有所討論，環評委員提出，據估計該斷層有3％機率發生大地震，除非沒有其他地方可以選擇，否則只要新城斷層活動，台積電恐怕無法承受這樣的風險，提出附帶決議要求科技部應就基地選址合宜性提出說明。

此計畫主要為提供台積電2奈米廠擴建。據開發單位資料顯示，寶山二期總面積達90.02公頃，預計在土地取得完成後動工，總工期約60個月。

針對日前有環評委員質疑用水回收率不夠高，開發單位指出，本案製程廢水由進駐廠商處理後，先至再生水廠產製再生水，再排至科管局的汙水處理廠處理，製程用水回收率達90％、全廠用水回收率達85％、全區用水回收率達84％。

開發單位提及，本案進駐廠除了承諾使用25％再生能源，並承諾營運期間依「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，承諾營運期間進行增量抵換，每年至少10％，連續執行10年，並預計在2050年取得100％再生能源。

有環評委員指出，除非沒有其他地方可以選擇，否則只要新城斷層活動，台積電恐怕無法承受風險，目前有3％機率發生大地震，發生後不相信機台還可以用，如果真的發生了，是誰要負責任呢？

最後環評初審小組要求開發單位應評估空氣汙染物抵換的可行性，評估用水、用電量、廢棄物減量，提升再生水用水量、施工及營運期間交通衝擊等，並確認2050年達成100％再生能源的作法，強化地安全評估及邊坡定安全設計等，要求補件再審；也要求科技部應就開發行為基地選址合宜性提出說明，並釐清與寶山一期計畫核定期程及相關性。

(中時 )