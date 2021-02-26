字節跳動傳出正籌備將包括北京團隊在內的抖音電商整合遷往上海，消息人士指出，自2020年底開始，抖音電商北京團隊的員工就在籌備遷往上海。抖音電商的產研和運營整個閉環都將整合至上海，同時招聘作業重心也在向上海移動。

36氪報導，字節跳動此次整合行動將對上海地區員工占比提出要求，營運和產品規模可能要求達到三分之二以上比例，研發則相對較低。

對此，抖音電商相關負責人回應表示，公司的確在考慮把電商業務總部整合到上海，以接近電商零售資源豐富的地區。北京、杭州等城市仍會繼續發展團隊開展業務。

抖音電商團隊現階段大約有2,500人，其中產品和運營約2,000人，研發約500人。研發團隊的員工願意前往上海的人不多，消息人士指出，對於不想前往上海的員工，公司的態度是可以選擇轉崗。

字節跳動於2020年中就曾釋放消息表示，未來3年在上海員工將增至2萬人，在滬電商業務將整合升級為抖音電商基地。2021春節前後的這波調整，就屬於此前計劃的落實與推進。

(工商 )