亞美尼亞軍方首度公開要求總理帕辛揚辭職，帕辛揚今天指控軍方意圖政變並號召民眾上街，兩派陣營都有上萬人在首都葉里凡集會互別苗頭，美、俄及歐盟等呼籲各方克制。

法新社報導，亞美尼亞武裝部隊參謀總長加斯派瑞安（Onik Gasparyan）今天出人意表要求政府下台，數小時後，帕辛揚（Nikol Pashinyan）在葉里凡市中心召集約2萬名支持者，抗議軍方企圖推翻他的政府。

反總理的陣營也號召約1萬人在不遠處互別苗頭，然後開始紮營、在國會外設路障，誓言日以繼夜抗爭。據美聯社報導，自由廣場（Freedom Square）一度有2萬多名反對陣營的支持者示威，有些人揚言要待到帕辛揚下台為止，高呼他是「叛徒、下台」。

帕辛揚在集會期間要求武裝部隊支持政府，「我在此命令所有將領、軍官和士兵，克盡職責保護國界和領土完整」，還說「軍方必須服從人民和民選當局」。

帕辛揚表示，他已準備好與反對陣營對談，但也揚言逮捕任何做出超越合理政治訴求行為的人。

克里姆林宮發言人今天說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已與帕辛揚通話，並「呼籲各方展現克制」。

美國今天警告亞美尼亞軍方不要干預政治。國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們敦促各方克制，避免任何升高緊張或暴力行為。」

歐洲聯盟發言人也呼籲亞美尼亞軍方「在政治事務上保持中立」，遵從亞美尼亞憲法。

路透社報導，45歲的帕辛揚自去年11月以來就面臨下台壓力，反對派批評他處理納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爭議不當。

亞美尼亞和亞塞拜然去年為具爭議的納卡區激戰6週，造成雙方逾6000人死亡。雙方在俄羅斯斡旋下簽署和平協議，亞美尼亞最後以放棄大片土地作收，引發民眾不滿情緒高漲。

半島電視台（Al Jazeera）報導，亞美尼亞武裝部隊第一副參謀總長哈查特里楊（Tiran Khachatryan）本週稍早遭到解職，參謀總長加斯派瑞安今天發布聲明表示，哈查特里楊遭到不公正解職，他要求帕辛揚和政府辭職。

(中央社)