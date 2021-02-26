隨著歐盟經濟再次進入衰退以及銀行收緊信貸，歐洲央行周四公布的數據顯示，歐元區一月的企業貸款放緩。

歐元區19國在一月對非金融企業的貸款為成長7.0%，稍低於12月的成長7.1%，然仍處於高水準，離去年5月7.4%的近十年高位不遠。

隨著歐元區經濟因疫情而關閉，企業在去年紛對由政府擔保和央行低利率政策下的緊急信貸提出申請。然而許多銀行已經超額貸款，許多銀行甚至擔心無法取回資金，以至於持續提高貸款標準。

ING經濟學家Colijn表示，關於商業貸款的增加，經濟前景仍維持非常的不確定，此亦表示，歐元區的投資復甦，在短期內有阻力。

一月對家戶貸款的成長，也從3.1%放緩到3%，該數據從去年四月以來基本上都持平。然而一月對家戶新增貸款的金額，其成長率來到去年四月以來的最慢增速。

反映歐洲央行大量購債措施，M3貨幣供給量的年成長率，則從12.4%加速到12.5%，符合市場預期。

(時報資訊)