群聯(8299)未來幾年營運動能確立，透過其資金充沛的優勢積極投資，產生多元化產品效應，目前看好手機、DT、NB的嵌入式ODM，會是未來2年內成長最快領域，今日股價逆勢抗跌，接近午盤持穩在平盤附近小漲。

群聯看好針對手機、DT、NB的嵌入式ODM，會是未來2年內成長最快的生意，Gaming也從去年開始分出來，但先前開發很久，後續也有幾個大案子，未來營收會有顯著增加，不僅如此，群聯也自2008年積極介入工業應用的生意，屬於少量多樣的產品，特別是未來IoT興起、汽車工業轉換、工業設備儲存會是未來公司著墨點，此外，在研發上提前布局，故在Gen 4控制器處於市場持續領先地位，群聯目前多樣產品線多預期將穩定成長，後續幾年營運動能確立。

群聯轉型成功，近5年來透過大量研發轉向應用以及技術導向的公司，包含Gaming、企業、汽車、工業、嵌入式產品，預計消費類產品未來會變附屬生意，目前在產能緊缺下，將產能轉往Gaming和嵌入式產品。

群聯也看好車用市場，目前為全球最大汽車存儲晶片供應商，但因汽車應用容量低、IC相對便宜，導致現階段產值不大，但未來自駕車需要大量的存儲，群聯會扮演很重要的角色。

(時報資訊)