呂婕菲25日領銜演出音樂會。（聲達娛樂提供）

呂婕菲25日領銜演出音樂會。（聲達娛樂提供）

呂婕菲25日領銜演出《Shiny Stars星燕藝能學苑》音樂會，挺三月肚的她，帶媽媽手冊和超音波照片喜滋滋與大家分享喜悅，並公布若生男生，小名取「小涂丁」、若是女生就叫「牛妞」，相當可愛，若照預產期9月1號生，將是個處女座寶寶！Shiny開心說：「就請大家跟我們夫妻倆一起開獎囉。」她首次懷孕相當緊張，日前已買了零到六歲的育兒指南，「懷孕其實是一件非常開心的事，要把心情放鬆，然後每天快快樂樂的去迎接這個小孩的到來」。

呂婕菲和音樂人涂惠源結縭11年，一直想有小孩，呂婕菲透露，「我們兩個健檢都正常，你們想得到的、該做的我們都有做，甚至連倒立都試過，還買了4種不同品牌驗孕棒，早晚都驗，但就是毫無動靜！」就在有點半放棄之際，沒想到傳來振奮好消息！她回想一確認時馬上跟老公報喜，當時他正和團隊在開會，本來超嚴肅，沒想到她一得知，涂老師立馬狂喜噴淚，跟呂婕菲相擁而泣，展現鐵漢柔情。

涂惠源事後也跟愛妻分享，有小孩的感覺，讓自己感覺變年輕、更有活力。她害喜狀況不算太嚴重，「前三個月有一段時間是嗅覺很敏感，遠遠的什麼味道都聞得到，聞到時會有一點點想吐，但發現遠遠聞到威士忌味道會想吐，老公因此改喝高粱，但她苦笑說：「都一樣，很想吐」，而以往習慣熬夜創作的她，因孕期很自然會想睡，所以現在作息變正常。

呂婕菲的父母和爺爺奶奶目前人在石家莊，她也當下傳超音波照片報喜，爺爺是生平第一次看超音波照片，一看到胎兒的照片就激動到哭了，娘家等了11年，終等到喜訊，希望到時候順產有機會來台灣幫她做月子！此外，她也分享有喜是「仙人指路」，有天她在掃工作室，也順道掃了虎林街，被有位阿姨稱讚，親切聊起來，當聽到Shiny膝下無子，順手指不遠處的「崇德蔘藥行」，說她就是喝了店裡的中藥調養，才順利生出女兒，呂婕菲聽了很開心，當下就去該行詢問，她購買基本款約9千元，每天按時服用，不久居然傳出喜訊。

昨音樂會上，Saya張惠春也特地前來擔任嘉賓力挺，她提到與Shiny的淵源：「當然是因為涂惠源老師啊！謝謝老師給了我這個機會，讓我認識了將於婕菲這個好聲音！」此外，Saya也透露自己近況，表示三月份開始會在台南的音樂餐廳駐唱，演出的曲目以經典老歌為主，「未來的方向我們都會以老歌的方式，來詮釋給大家聽， 讓我帶著大家一起回到懷念的舊時光」。

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(中時 )