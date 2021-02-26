25日晚間美債息率抽升，觸發美股下挫，拖累港股26日半日挫逾七百點，再度失守三萬點大關。

香港信報報導，恒生指數26日低開662點報29,412點，開市後曾跌927點，低見29,147點，創2月4日後低位，之後跌幅曾收窄至494點，高見29,579點，但大陸股市跌幅擴大，質低恒指跌幅擴至逾七百點，最終恒指26日中午收報29,342點，跌731點，跌幅為2.4％。

國企指數收報11,404點，跌312點，跌幅為2.67％，恒生科指收造9,056點，跌440點，跌幅為4.64％，大市成交額1,455.75億港元。

騰訊26日中午跌2.75％，成交額有120.2億港元，為交投最旺個股。美團跌5.8％，成交額有68億港元，為交投第二旺個股，亦是表現最差藍籌。阿里挫4.3％，成交額為68億港元，為交投第三個股。中生製藥升0.6％，為表現最佳藍籌。藥明生物跌7.8％，是跌幅最大恒指成份股。

(工商 )