藻礁保存近日引起熱烈討論，桃園市長鄭文燦受訪表示，藻礁保育是共同目標，如何兼顧經濟發展及環保需求，相信大家都愛環境生態，會請市府海岸管理處讓大家了解海岸保育的狀況。

近日不少公眾人物表態支持保育藻礁，藻礁公投的連署書近日爆量。鄭文燦說，陸續提供更多的資訊，藻礁保育是共同的目標，如何兼顧經濟發展的需求以及環境保育的需求，相信大家都愛這個環境生態，藻礁保育也是市府的施政重點，海岸管理處也做了很多工作，會請海岸管理處讓大家瞭解目前整個海岸保育的情況。

對疫後經濟復甦，鄭文燦表示，將對各商圈、傳統市場推出消費振興計畫，如兒童節時會在大湳、南門市場發送兒童節玩具，吸引親子消費。也由農業局和教育局合作，以每輛遊覽車補助1萬元方式，鼓勵學生到休閒農業區、休閒農場進行環境教育、食農教育還有農遊體驗。

另外媒體詢問航空城部分反迫遷聯盟提出要打行政訴訟，鄭文燦說，已經有96％地主表達要參加航空城開發後的土地分配，地上物協議價購也有8成表示同意。航空城地方民意、居民的要求應該是會希望能夠快一點。

(中時 )