疫情影響，澎湖元宵節簡約熱鬧，山水里上帝廟全國最大390兩黃金龜王嶄新風貌拚人氣，這是澎湖元宵節最矚目焦點。

百年歷史的澎湖乞龜傳統習俗是重頭戲，爭風吃醋多年的鎖港里北極殿黃金龜與山水里上帝廟金靈龜大車拚，今年終於塵埃落定，全新鑄造的山水金靈龜拔得頭籌。

山水上帝廟廟方表示，迎接去年宮廟重建落成的歡樂氣氛，特地與上屆金靈龜王連姓爐主商議，不惜斥資71萬多元工錢遠赴高雄重新打造全新的黃金龜，如今榮登全國之最，名符其實正港的黃金龜王，未來還計畫申請金氏世界紀錄榮耀澎湖。

26日上午上帝廟遊行車隊鞭炮齊鳴迎接新黃金龜王，繞境山水里社區庇佑合境平安；上屆金靈龜王連姓爐主謙虛表示，感謝金龜王庇護去年家庭事業成功順利，今年決定讓賢有緣人，分享喜悅。

鎖港里北極殿260兩黃金龜，近年來乞龜信眾興趣缺缺，今年又因疫情影響，廟方決議取消乞龜熱鬧慶祝活動，也連帶澎湖元宵節歡樂氣氛大為遜色。

(中時 )