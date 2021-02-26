大陸炫富姐郭美美6年前因捲性交易、開賭場等爭議被捕入獄，2019年她重獲自由，宣告洗心革面重新做人，去年7月她自曝有男友，昨(25日)她又公開有新歡，這回她不僅出櫃，女友還疑似是在她坐牢時認識的對象，她讚女友當時正義感十足常保護她，期許兩人未來能一起攜手走下去，讓網友都相當驚訝。

郭美美出獄後一度被指外型發福，但她不久後就回到瓜子臉、纖瘦身材，五官疑似更升級，去年7月她自曝戀愛了，曬出自己和新男友下半身交疊的親密影片，片中她將腿跨在男友大腿，先是親密地幫對方修眉，最後送上一吻，她放閃寫下：「遇見你，是最美的結局」，有人說她男友帥如陳冠希，她則開心說：「比冠希帥哈哈」。

郭美美曬和新女友合影。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

昨郭美美透露有新戀情，她標註對方帳號，幸福寫下：「謝謝你包容我所有的脾氣守護著我，網友都以為你是小白臉，其實警校出身的你骨子裡都是正義感。我在最落魄一無所有時認識的你，那時我們身份懸殊，看到我被人欺負你會幫我，關心我給我很多溫暖，這種感情一輩子無法磨滅，任何人都替代不了你在我心裡的位置」，並強調自己做得正、行得正，談戀愛就會公開。

郭美美發文透露和女友是在監獄中認識。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

從照片中可見郭美美的新對象留著一頭金色短髮，有網友酸：「你讓他娶你試試啊」，郭美美回：「結婚能代表什麼？現在這麼多人離婚的，活在當下懂嗎？只要開心快樂就好了。你可能永遠不會懂」，另有人問：「確定是警校出身？紋身，帶耳環，這種帥哥是警校培養過的，難道是便衣臥底？」郭美美說：「他都已經畢業四年了，我認識他的時候沒有紋身」。

見此，有網友好奇：「我以為這是個小姐姐，看了評論又好疑惑，是男的？……怎麼看都像小姐姐啊」，其他人回：「本來就是女的，她自己都承認了」，而點進郭美美新歡微博，她無奈說：「好傢伙，都2021了染個頭髮還能被叫非主流，長頭髮就是女的，短頭髮就是男的，紋個身就是社會人，大清都滅了，建國以後都不能成精了，怎麼還有人出來作妖呢，我跟你媽在路上遇見了難道我就是你爹」，並強調：「我可從來沒說過我是男的好嗎，自由戀愛的時代了少給人打標籤」，間接證實是個女孩。

(中時新聞網)