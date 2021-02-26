網紅「猛男研究生」組成的《撼動H.D.A》團體，透過街舞、歌唱、展現肌肉線條的詼諧表演，帶入生命教育宣導，表演十分精彩。（黃立杰攝）

南投縣政府和立法委員馬文君有感於近年毒品入侵嚴重，邀請網紅「猛男研究生」組成的《撼動H.D.A》團體，利用為期兩周時間，深入投縣13所高中職校園，透過街舞、歌唱、展現肌肉線條的詼諧表演，帶入生命教育宣導，26日於南投國中進行演出，場面嗨翻天。

由南投縣政府及南投縣學生校外生活輔導會舉辦的撼動H.D.A反毒巡迴宣導活動，將以一個月時間，深入10所國、高中進行反毒宣傳，第一場在南投國中便造成轟動，宣傳內容迎合年輕人口味，並將國慶表演等級的特技帶進校園，傳達積極能量，受到學生歡迎。

撼動H.D.A是由一群熱愛文化的大學生、碩士生、博士生所組成，他們從小學四年級開始投入特技領域，從小一起長大生活，養成了團結密不可分的向心力，堅持在特技這條道路上。

南投縣副縣長陳正昇代表縣長林明溱參加活動，他說縣府希望打造無毒校園，在反毒、反霸凌做了很多努力，但毒品無恐不入，宣導工作採取多元性，並增加趣味性及表演，讓學生在互動中學習，潛移默化對反毒認知，進而拒毒。

馬文君指出，近年來學生濫用藥物日益嚴重，全台有近萬名未成年吸毒者，平均染毒年齡不到15歲，多數因為好奇、無聊或趕流行而接觸毒品，其中高中職學生人數最多，佔了六成以上，吸食三級毒品學生人數從2005年到2020年增加逾15倍，檯面下的數字更為驚人，令人憂心忡忡。馬文君推薦撼動H.D.A網紅男團到南投舉辦反毒、反霸凌活動，希望讓校園更清靜，感謝他們帶來正能量。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )