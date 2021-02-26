台股去年以來成交量、價齊揚，且交易速度更快，參與投資人更廣，券商公會理事長賀鳴珩認為，在市場邁向新高度的過程中，必須要適時回頭檢視基礎建設，公會也提出強化資訊、資安，推動證交稅修法等五大建言，期望把台股這條「高速公路」修得更好，確保證券市場永續穩定發展。

券商公會統計，台股去年表現價量齊揚，加權指數在109年底收在14,732高點，全年上漲22.8％，上市櫃股票市值達到49.3兆元、日均值2,524億元，成長62％，110年1月日均值達4,482億元，(成長188％，更是創歷史新高。

此外，109年新增開戶人數達67萬人，其中20歲至39歲的族群占60％、集中市場交易人數成長至歷年新高438萬人，顯示台股交易人氣持續熱絡。

展望未來，賀鳴珩認為，台股已走出新高度，成交量突破4千億元可能成為常態，而因應成交量放大、交易速度加快及投資人參與程度更高的趨勢下，券商公會希望把推廣重點放在回歸證券市場基礎建設的檢視，並據此提出「強化證券資訊系統及明定資安防護規範」、「推動權證避險降稅及延長當沖降稅」、「整合12項業務總歸戶」、「推動證券商為一條龍服務的投資銀行」、「優化證券從業人員專業素質」五大建言，期盼與主管單位及各券商一同努力，持續推動台股永續發展。

賀鳴珩指出，為提供給投資人快速、穩定、安全、不中斷的交易環境，證交所與證券商應協力建置符合證券市場發展的軟硬體交易環境及風控系統，也需協力強化資安防護，明定防火牆的一致性規格，確實做好風險管理。也要探討交易速度如何在主機共置、公平待客兩前提下，達成未來政策方向。

另外，權證是證券商推出自製新金融商品的重要里程碑，權證商品可說是台灣新金融商品的核心技術。若無法儘速調降權證避險股票交易稅，台灣金融商品依舊仰賴舶來品進口。為實現打造台灣成為高階資產管理中心的政策目標，建議證券商因法定造市所從事權證避險交易的股票買賣調降證券交易稅稅率至千分之1，才有機會達成產品自製、進口替代、創造就業，並增加稅收。

(工商 )