《奈良美智特展》南部場許願成真！7月將在高雄市立美術館展出。高雄市長陳其邁特地親筆寫信向奈良美智邀展，在文化局協調下順利促成。陳其邁也在臉書號召奈良美智粉絲屆時共襄盛舉這場「台日友好」的展覽。

《奈良美智特展》原訂3月在台北藝術大學關渡美術館登場，陳其邁為此寫信給奈良美智，表示希望該展之後能夠巡迴到高雄市展出，也責成副市長史哲及文化局全力協調促成。

奈良美智（YOSHITOMO NARA）為日本當代藝術家，招牌作品為眼神斜視、充滿厭世感的大眼娃娃，獨特的作品氛圍更受到不少女性喜愛。

史哲也特別感謝中華文化總會的幫忙與協助，促成難得的機會。史哲也呼籲粉絲不用急著衝台北，主辦單位希望透過南部場來分流觀展人潮。

《奈良美智特展》高雄場預計7月10開展，展至10月31日，屆時高雄場預計將分散詳細資訊請上高美館網站查詢。

(中時 )