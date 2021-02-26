「台灣最速男」楊俊瀚今天在2021年港都盃公開男子組200公尺預賽跑出20秒97、破大會紀錄晉級明天的準決賽，許久未一口氣參加多項的他表示，近期以賽代訓，之後到主要比賽時再擇一項目專攻。

楊俊瀚上一場200公尺出賽是在去年8月的東京奧運模擬賽，當時僅跑出21秒22成績，已經許久未在200公尺賽場中亮相的他，今天在200公尺預賽以分組第一晉級，他坦言其實身體感覺沒那麼好，但經過100公尺比賽後大概知道自己成績的落點，「所以今天跑完相較是還不錯的成績。」

楊俊瀚在今年首場賽事參加100、200公尺，他坦言多少對身體有負擔，「但對我的訓練來說，這樣的強度是可以接受的，因為之後的賽事，不管是比賽大小，有可能會有兼項的部分，所以趁著在國內剛開季時，剛好可以讓我練習、適應。」

2019年7月的拿坡里世大運時楊俊瀚碰上鼠蹊部受傷，傷癒後他先保守參賽，去年則設定目標拚100公尺，「今年是因為我們已經有一個不錯的名次跟積分，所以從前面賽事把兩項都加在一起，在比賽時間也可以當作高強度訓練，然後到後面主要比賽時就挑一個項目去專攻。」

(中時 )