後疫情時代市場需求復甦，加上原物料及海運貨櫃雙缺效應，使國際漿價近期漲勢驚人。華紙(1905)近2年營運受漿價低迷拖累而表現疲弱，隨著漿價自去年第四季轉強，近期漲勢急踩油門，法人看好華紙2020年第四季可望轉虧為盈，首季營運動能強彈可期。

受營運擁轉機題材激勵，儘管台股今（25）日開低重挫、一度跌落「萬六」關卡，但華紙在買盤敲進下放量勁揚，最高大漲6.93％至12.35元，創1月初以來近1個半月高點。截至午盤維持逾2.5％漲幅，領漲造紙類股、表現明顯強於大盤。

華紙營運自2019年第二季起轉弱，去年因新冠肺炎疫情帶動在家工作趨勢，影響市場對紙張需求，需求疲弱使全球漿價持續低迷。不過，隨著時序進入傳統旺季，漿價2020年第四季起已見小幅回升態勢，華紙對此已全產能開出因應。

華紙尚未公布2020年財報，自結合併營收186.16億元、年減10.02％，為近8年低點。去年前三季歸屬母公司稅後虧損2.14億元、每股虧損0.2元，為近7年同期低點。不過，去年第四季自結合併營收50.61億元，季增12.63％、年增0.72％，已回升至全年高點。

由於木片原料及航運貨櫃持續短缺，加上後疫情時代市場需求復甦，助長國際漿價近期漲勢動能。目前短纖漿價每噸達約720～730美元，較去年9月低點大漲逾6成，長纖漿價每噸飆升至950美元，較去年9月低點大漲逾72％。

為反應成本上漲壓力，華紙去年第四季以來包裝用紙已調漲約10％、特殊紙調漲5～10％、文紙調漲3～5％，3月價格傳出再喊漲7～10％。法人預期，華紙去年第四季營運有望轉虧為盈，首季營運成長動能可望進一步增溫。

此外，為降低營運受漿價波動影響，華紙積極轉型、朝特殊纖維材料領域發展，以開拓終端產品附加價值，投入以價值鏈為主的營運模式。去年10月買下桃園觀音工業區土地廠房，規畫為非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，搶攻非塑工業包材市場需求。

華紙亦同步強化再生能源應用，於高雄久堂廠屋頂建置太陽能板1900瓩，預計在年中併網發電後、每年發電量可達262萬度。花蓮廠則預計設置完成生質能綠電，於下半年啟用，並規畫同步興建新廠房，利用製漿優勢生產全循環終端產品，提升營運動能。

(時報資訊)