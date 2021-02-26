美式賣場好市多標榜無條件退貨，卻也引發不少爭議。一名網友發文表示，日前將一袋口味不合的洋芋片退貨，櫃台一邊作業一邊詢問「不合？太鹹？太甜？」事後覺得對方詢問的方式不太舒服，直呼「不是標榜無條件退貨嗎？」貼文曝光短短半個小時，湧入上千留言，網友紛紛傻眼表示「真是刷新三觀」。

原PO於臉書社團《爆怨公社》抱怨，他拿著一袋開過的洋芋片，到好市多櫃檯辦理退貨，櫃台人員一看便詢問原因，他則以「口味不合」為由回應，只見櫃台人員一邊盯著電腦螢幕，一邊繼續追問「是怎樣不合？太鹹？太甜？」他趕緊解釋「就是一般的洋芋片會一片接著一片，但這個口味就是吃不下去…」，事後他也無奈地說，該名櫃台人員不致於是逼供，但就是愈想愈不舒服，「不是標榜無條件退貨嗎？」。

一名網友於好市多以「口味不合」退貨一袋洋芋片，遭大批網友砲轟。（圖／翻攝自爆怨公社）

豈料，貼文才曝光短短半小時，湧入上千網友砲轟，認為原PO退貨的理由，真是經典中的經典，不僅退貨的決心令人佩服，PO網抱怨的勇氣更令人不敢恭維，「口味不合就要退錢，真的是我這輩子都達不到的境界」、「我比較好奇你退貨時，裡面還有幾片洋芋片？」也有人表示，奧客真的無極限，去餐廳吃飯吃到不合口味，也能退貨嗎？大概也只有好市多會這樣無限上綱，把民眾都寵壞了。

另外，也有網友表示，好市多的退貨機制並沒有錯，退貨順便做市場調查，將來在進貨時，可排除多數人不能接受的商品，以利改善問題，且退貨時本來就要註記原因，不然無法跟廠商說明。

(中時新聞網)