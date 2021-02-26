陸委會主委邱太三日前說，陸方對「九二共識」做了新的加註，讓台灣民眾無法接受，國台辦發言人馬曉光回應，這是蓄意嫁接「一國兩制」。對此，中廣董事長趙少康今天說，國台辦應該經常出來解釋。他還說，國民黨因不像民進黨反共，被戴上親中賣台的帽子，到底九二共識是否等同一國兩制，「國民黨主席早就該問習近平」，解鈴人還需繫鈴人。

趙少康上午在廣播節目表示，大陸國家主席習近平於2019年1月初發表的「告台灣同胞書」，根本就沒有說九二共識是一國兩制，這應該由習近平出來解釋，國台辦終於在前天說明「移花接木亂嫁接」，他認為國台辦應該經常出來解釋。

趙少康說，蔡政府不承認九二共識，若能換個說法，繞過九二共識，而老共也能接受，他相信朝野也覺得可以，不過，他奉勸蔡英文總統應先釋出善意，至少舉出一件對大陸表示善意的行為，讓大家聽聽看。

趙少康說，如今行政院長蘇貞昌還喊武漢肺炎，甚至辯稱不是歧視，而是便於識別，「講什麼鬼話」，當然共機頻繞台讓台灣人不爽，但大陸也說提供1千萬劑疫苗給COVAX，惠及範圍包括台灣，還說讓在大陸的台商優先施打，他覺得善意是一點點累積的。

趙少康指出，九二共識是台灣提出來的，談的是非政治性協商，也就是事務性協商，但「九二共識其實沒有共識，而是各說各話，口頭各自表述」，因為「一中不能形諸文字，只能嘴巴講」。

(中時 )