國泰綜合醫院長年醫療援助最遠的邦交國巴拉圭，協助醫療資訊化，2月19日由李發焜院長代表接受外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，表揚肯定國泰綜合醫院於當地協助推動醫療外交的付出與貢獻。

國泰綜合醫院表示，過去長期深根海外醫療服務，遍及巴拉圭、斐濟、巴拿馬、印度及蒙古等地，至今已第4度榮獲「外交之友貢獻獎」，未來國泰綜合醫院會繼續以醫學中心級的品質為國家醫療外交貢獻心力。

國泰綜合醫院自民國96年起與國際合作發展基金會(國合會)合作，多次至巴拉圭醫療服務，更於民國105年起攜手國合會，與巴拉圭簽訂各為期4年的第一、二期「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，期間多次派遣資訊專家赴巴國進行醫療資訊系統開發及在臺灣陸續訓練巴國14位種子教師。

國泰表示，截至目前已協助巴國建置與開發完成「醫療資訊整合系統」，幫助巴國就醫流程資訊化。從原本掛號、醫師問診開方到藥局發藥皆為人工紙本手繕，常發生耗費多時查找病歷、病人拿藥單到藥局卻領不到藥，得再自行至其他醫院領藥等窘境，到去年2月COVID-19疫情爆發前，透過此套整合系統(含掛號、醫師問診、藥局發藥、醫師班表及使用管理)，已可使當地亞松森市、Guaíra省、Alto Paraná省之45間醫療機構系統每月病人服務量達17萬人次，受惠醫療機構之醫護人員透過系統管理病人資料及問診，讓病人服務量平均增加2倍，病人看診等待時間從2.5小時大幅縮短至0.9小時。

同時，該整合系統採用國際疾病傷害及死因分類標準第10版(ICD-10)，讓巴國疾病統計資料可與國際接軌，另採用開放原始碼(Open Source)之通用設計，未來將可吸引更多巴國優秀人才參與系統開發，持續優化系統功能。

國泰綜合醫院林朝祥副院長指出，由於此計畫成果獲巴國衛生部高度肯定，下一階段國泰綜合醫院將持續與國合會及巴國衛生部合作，計畫將該系統推廣至巴國全國主要醫療機構，以提升巴國全國民眾就醫服務品質，未來甚至可將在巴國的系統建置成功經驗，推廣至其他中南美洲國家使用。

此外，去年COVID-19疫情延燒之際，國泰綜合醫院雖不便前往當地醫療援助，3月份仍與巴拉圭衛生部疾管局人員以視訊方式分享因應疫情作法，接著10月舉辦國際線上研討會，邀請巴拉圭等國分享台灣抗疫經驗，並於12月底與巴國亞松森大學醫學院附設醫院締結為姐妹醫院，透過線上教學，協助訓練該院醫護人員，對促進兩國邦誼貢獻良多。

(中時 )