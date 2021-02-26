台南市關廟鳳梨栽種面積超過650公頃，鳳梨年產量約為7萬多公噸，占全台14％，每年一半以上產量外銷大陸，得知大陸拒絕進口台灣鳳梨，農友都挫咧等「擔心價格崩盤」。

關廟區農會供銷部主任黃國斌表示，政府必須趕快拿出對策因應，此外，他也擔心，一旦大陸不收台灣鳳梨，恐將衝擊後續貿易商洽談其他出口的價格也連帶被壓低，政府要想辦法穩住鳳梨價格。

台南市農業局表示，相關因應對策都著手進行，每年鳳梨產季前就會擬定相關行銷策略跟方案，今天也已針對這個突如前來的「變數」，趕快討論相關因應對策。

(中時 )