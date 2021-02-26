蘇貞昌、陳時中赴立院提出疫情、疫苗專案報告

立法院今開議，行政院長蘇貞昌率領相關部會官員赴立院備詢，基進黨立委陳柏惟在質詢蘇貞昌時表示，傳有駭客要用國家級力量來攻擊台灣冷鏈供應系統，請問政府有何因應？蘇貞昌回應，政府都有掌握訊息，會密切注意後續情形。對此，網友傻眼表示，陳柏惟可不可以注重自己選區的事，不要再唬爛了！

陳柏惟面臨罷免危機，不少網友也不知他為台中市民爭取了什麼福利、甚至酸陳柏惟如沒提反中，就沒有其它議題好問。今（26日）是立法院新會期開議，陳柏惟質詢蘇貞昌時果然指出，美國IBM公司去年12月曾警告，有駭客以電郵發動規模擴及全球的網路釣魚活動，試圖入侵新冠疫苗供應鏈，鎖定的目標包括台灣冷鏈供應，請問政府有何因應？蘇貞昌對此表示，面對駭客對台灣的攻擊，行政院和相關部會都有密切注意和掌握。

陳柏惟再問，如果駭客以國家級的力量攻擊台灣，政府要如何處置？衛福部長陳時中則回應，疫苗放在冷鏈系統，最終還是要在醫療機構施打，台灣醫院和健保系統都屬封閉系統，當然也不是沒有被攻擊的可能，不管是資訊處或資安處，都在國發會指導之下，會持續注意。

對於陳柏惟的這段質詢，不少網友傻眼，有人說「垃圾草包又再話唬濫」、「程度差也要懂得藏拙」、「你是區域立委應該說些爭取地方經費建設，不要每次說些543的話」、「對啦對啦國際駭客還攻擊你家的電冰箱勒」、「人民比較關心的是什麼時候可以投票，多看一天的你，眼睛就多一天的業障」、「這個人的被迫害幻想症很嚴重，還是早一天罷了免得將來社會受害」！

(中時新聞網)