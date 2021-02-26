受惠於居家防疫期間遠端上班上課模式帶動的需求，電腦大廠惠普（HP Inc）與戴爾（Dell Technologies Inc）上季營運表現優於市場預期。

惠普股票在周四下午因股價突然急升而暫停交易，不久後該公司提前在收盤前發布財報，其股價漲幅從5.8%縮小至0.75%，收在28.19美元。

戴爾周四收跌2.47%，為79.68美元，盤後小跌0.23%，報79.50美元。

惠普公布第一財季（截至1月31日）營收年增7%，為156.5億美元，優於市場預期的149.7億美元。經調整後每股盈餘為92美分，優於市場預期的66美分。

個人系統業務旗下消費者裝置營收年增34%。

惠普並預估2021財年全年調整後每股盈餘介於3.15～3.25美元，遠優於分析師預測均值2.65美元。

戴爾公布第四財季（截至1月29日）總營收年增9%，達到261億美元，優於市場預估的245億美元。

歸屬於公司之淨利為12億美元，較前一年同期淨利4.08億美元呈爆炸性增長，主要因管理成本大減19%。

包括桌機、筆電與平板電腦在內的客戶解決方案部門營收年增 17%，為138億美元。該公司表示，2020年該部門出貨量達到5030萬台，創下歷史新高。

此外，數據中心事業營收為88億美元，與前一年同期持平。VMware營收為33億美元。戴爾計畫分拆對該軟體部門高達81%股份，以減少債務。

戴爾運營長Jeff Clarke表示，2021年IT支出可望實現中間個位數增長，而戴爾在搶佔這波商機中處於有利的地位。

(時報資訊)