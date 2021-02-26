國際影音平台預計於3月底開播，隨中央社承接的前導專案任務即將期滿，一年高達10億預算的國際平台經營團隊，究竟由誰接手也成焦點。國民黨立委鄭正鈐擔憂，一旦文化部成為公視的「業主」，公視的獨立性將會蕩然無存，甚至痛批：「大外宣爭議捲土重來，公視會否變央視？」

鄭正鈐25日在臉書發文指出，公視25日召開董事會，決定是否爭取接棒中央社三月底到期的前導計畫，經營國際影音平台。文化部去年將國際影音平台委託公視執行，卻引發公視獨立性與程序不完備等爭議，3位公視高層也因此案請辭。

鄭正鈐表示，公視最初成立的宗旨，在提供民眾免於商業及政治干擾的公共頻道，真正的公共電視，應該落實公共性，而非政府的「宣傳機器」。《公共電視法》第11條更強調經營應獨立自主，不受干涉。公視去年遭外界批評淪為政府大外宣工具、公視變央視，會引起軒然大波的原因除了違反行政程序，以及預算來源是政院用來緊急紓困的第2預備金的正當性令人質疑之外，亦凸顯了公視究竟能否維持獨立性與落實公共性的問題。

面對公視與文化部相關爭議，鄭正鈐質疑：「台灣需要向國際發聲，但是否適合以犧牲『公共電視獨立性』的方式來進行？」不僅如此，鄭更諷刺：「當文化部成為公視的『業主』之時，公視的獨立性還會存在嗎？」

文章一出，網友紛紛回應：「民進黨現在一家獨大欸！講什麼就是什麼，不要反駁」、「川普早學台灣成立NCC，總統必連任」、「這真的太誇張了」、「中天都關了，本來媒體就已經全綠了」、「民進黨現在一黨獨大，完全掌控了媒體。不聽話的媒體，就把電視台給撤照」、「他們完全控制了媒體、獨立機關、選舉機器，用國家的錢和預算，養他們的打手，這是台灣用民主方式選出一個獨裁政權的悲哀」。

(中時新聞網)