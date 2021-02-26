蘇震清今宣布暫時退出民進黨，並強調目前完全沒有參選縣長的想法。（林縉明攝）

民進黨立委蘇震清涉入受賄案，1月29日以1000萬交保。而他今(26日)中午突發布聲明宣布即日起退出民主進步黨，直到以清白之身重新再回到民進黨，並於13時30分許現身說明。

蘇震清強調，從政以來不收紅包也沒包政府工程，也沒收過任何回扣，sogo案件基於公平正義發聲，完全配合黨團決定做表決，沒有所謂的對價關係，和利益交換，「我熱愛國家、屏東、鄉親，謝謝鄉親一路走來的支持和肯定，未來司法上一定全力捍衛清白。」

至於是否會參選屏東縣長，蘇震清表示，「我是現任立委，扮演好我的角色，不管屏北、屏南鄉親，我是他們最好朋友，目前完全不做參選縣長想法，希望扮演好立委角色，勤跑基層，為鄉親無怨無悔付出。」

圖為1月底台北地院合議庭裁定蘇震清以1000萬元交保，蘇在大批媒體包圍下步出地院。（資料照/季志翔攝）

對於選在此時宣布退出民進黨，蘇震清表示，為了不讓我摯愛的民進 黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，因而決定即日起暫時退出民進黨，直到以清白之身重新再回到民進黨，退黨後仍會配合黨團運作，無怨無悔的付出。

蘇震清強調，沒有脫黨參選的問題，他熱愛民進黨，也是終身黨員，不希望因為個人連累到民進黨，因此選擇暫時離開民進黨，司法方面會全力捍衛親白，屆時再以清白之身重回最愛的民進黨。

(中時新聞網)